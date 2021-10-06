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Общество6 октября 2021 10:23

В Перми пройдет прямая линия по вопросам начисления пенсий

Жители смогут задать вопросы управляющему отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю
Анна Маркова
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В Перми 6 октября пройдет прямая линия с управляющим отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станиславом Юрьевичем Аврончуком.

В Перми 6 октября пройдет прямая линия с управляющим отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станиславом Юрьевичем Аврончуком.

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Перми 6 октября пройдет прямая линия с управляющим отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станиславом Юрьевичем Аврончуком.

Задать свои вопросы по актуальным проблемам пенсионного обеспечения жители Прикамья смогут с 15.00 до 17.00 часов по телефону: (342) 264-31-01.

Кстати, прием граждан пенсионный фонд проводит по предварительной записи по телефону (342) 264-32-08, по адресу: Пермь, бульвар Гагарина, 78 (каб.103).