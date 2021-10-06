В Пермском крае поезд сбил 20-летнего молодого человека

Молодого человека насмерть сбил поезд на станции Оверята. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае около 6 часов утра 6 октября произошло СП на станции Оверята. Грузовой поезд насмерть сбил 20-летнего жителя поселка Оверята. Об этом сообщает Пермская транспортная прокуратура.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора, - сообщает ведомство. Обстоятельства устанавливаются, проводится процессуальная проверка.