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Происшествия6 октября 2021 8:57

В Пермском крае поезд сбил 20-летнего молодого человека

От полученных травм он скончался на месте
Анна Маркова
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Молодого человека насмерть сбил поезд на станции Оверята.

Молодого человека насмерть сбил поезд на станции Оверята.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае около 6 часов утра 6 октября произошло СП на станции Оверята. Грузовой поезд насмерть сбил 20-летнего жителя поселка Оверята. Об этом сообщает Пермская транспортная прокуратура.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора, - сообщает ведомство. Обстоятельства устанавливаются, проводится процессуальная проверка.