В Пермском крае осудили мужчину, который обезобразил лицо спящему знакомому

За преступление молодой человек проведет 4 года в колонии. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Краснокамске вынесен приговор 23-летнему молодому человеку, который напал на своего знакомого с ножом. Его судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». В ГУ МВД рассказали подробности случившегося.

Хозяин квартиры по улице Карла Либкнехта периодически пускал на ночлег знакомых и даже малознакомых людей, которым негде было переночевать. В ноябре прошлого года мужчину разбудил шум борьбы и крики. Хозяин увидел, как один из его гостей наносит удары по голове лежащему на полу мужчине.

Он много раз ударил его ножом в лицо, шею, предплечья и кисти рук. Лицо мужчины было изуродовано и образовался паралич одной стороны лица. Нападавшего задержали и заключили под стражу.

- Суд назначил виновному наказание 4 года в исправительной колонии общего режима, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.