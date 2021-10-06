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Происшествия6 октября 2021 8:32

В Пермском крае осудили мужчину, который обезобразил лицо спящему знакомому

23-летний молодой человек получил реальный срок в колонии
Анна Маркова
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За преступление молодой человек проведет 4 года в колонии.

За преступление молодой человек проведет 4 года в колонии.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Краснокамске вынесен приговор 23-летнему молодому человеку, который напал на своего знакомого с ножом. Его судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». В ГУ МВД рассказали подробности случившегося.

Хозяин квартиры по улице Карла Либкнехта периодически пускал на ночлег знакомых и даже малознакомых людей, которым негде было переночевать. В ноябре прошлого года мужчину разбудил шум борьбы и крики. Хозяин увидел, как один из его гостей наносит удары по голове лежащему на полу мужчине.

Он много раз ударил его ножом в лицо, шею, предплечья и кисти рук. Лицо мужчины было изуродовано и образовался паралич одной стороны лица. Нападавшего задержали и заключили под стражу.

- Суд назначил виновному наказание 4 года в исправительной колонии общего режима, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.