В Пермском крае мужчина отсудил у больницы 300 тысяч рублей за смерть жены

Мужчина обратился в суд с иском к Чусовской больнице о взыскании компенсации морального вреда. Фото: Анна Маркова

В Чусовом мужчина обратился в суд после смерти своей супруги. В Пермском краевом суде сообщили, что в 2019 году его 64-летняя супруга почувствовала себя плохо и обратилась в Чусовскую больницу имени В.Г. Любимова.

Медики выявили у женщины гепатит «В» и направили в инфекционное отделение больницы. Ее состояние продолжало ухудшаться, и врачебная комиссия приняла решение о транспортировке пациентки в инфекционное отделение краевой больницы. Не дождавшись транспортировки, пациентка скончалась.

Ее супруг обратился в суд с иском к Чусовской больнице о взыскании компенсации морального вреда, считая, что потерял жену по причине ненадлежащего качества оказанных ей медицинских услуг.

На сайте краевого суда сообщается, что в пользу супруга умершей пациентки больница должна выплатить компенсацию морального вреда - 300000 рублей, - сообщается.