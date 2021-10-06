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Общество6 октября 2021 6:54

Сухие дни и морозные ночи: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Пермском крае

Днем столбик термометра может подняться до + 13 градусов
Анна Маркова
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В Прикамье ближайшие дни ожидаются без дождей.

В Прикамье ближайшие дни ожидаются без дождей.

Фото: Анна Маркова

В Прикамье ближайшие дни ожидаются без дождей. Синоптики прогнозируют 6 октября переменную облачность. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью –3, +2°, днем +6, +11°.

7 октября осадков тоже не ожидается. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –3, +2°, днем +8, +13°.

В субботу 8 октября ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –3, +2°, днем +7, +12°.