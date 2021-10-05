На пермяка, который поколотил двух школьниц, возбудили уголовное дело

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По поручению Председателя СК России на пермяка, который по ошибке поколотил двух школьниц, возбудили уголовное дело по статье "Побои".

Напомним, 3 октября у подъезда дома по Серебрянскому проезду, 19 к двум девочкам-подросткам подошел пьяный 45-летний мужчина и начал им угрожать, поливая их матом. Он грозил им расправой, если они еще хоть раз обидят его дочь. Дети пытались объяснить, что они никого не обижали, но горе-папаша ничего не хотел слышать и в ход пошли тумаки. Агрессивный мужчина ударил сначала одну, потом другую девочку по голове, а потом ушел.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий случившегося. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, допросы и иные следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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