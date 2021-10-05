В Пермском крае в День учителя наградили 44 педагога за их достижения

В этом году в конкурсе приняли участие педагоги из разных территорий края.

5 октября поздравления и слова благодарности в свой адрес слышат учителя. Сегодня их профессиональный праздник. В День учителя педагогам говорят особенно много теплых слов, их труд невозможно переоценить, каждый из них достоин наград и похвалы.

Именно в этот день в Перми состоялась церемония чествования лауреатов премий Правительства РФ и Правительства Пермского края за достижения в педагогической деятельности. Он проводится в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас в регионе работает 19,2 тысячи учителей, и ежегодно сотни из них заявляются на конкурс.

- Безусловно, учительский труд во все времена очень ответственный и вызывает особое уважение, - сказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Количество наград показывает уровень преподавательской и воспитательной деятельности. Среди лучших педагогов – учителя начальных классов, химии, биологии, информатики, географии, физкультуры, истории и других предметов. Разноплановость учебного профиля победителей иллюстрирует высокий профессиональный и творческий потенциал нашего педагогического сообщества».

В этом году 44 учителя получили денежные премии за свои достижения, 19 удостоены федеральных премий в размере 200 тысяч рублей, еще 25 присуждены региональные премии по 40 тысяч рублей. Педагогов поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Сегодня вы определяете будущее Прикамья, так как помогаете раскрывать способности ребят, учите быть ответственными, целеустремленными, любить родной край, - сказал Дмитрий Махонин. – В регионе живут и работают замечательные педагоги, влюбленные в свою профессию.

В этом году в конкурсе вновь приняли участие педагоги из разных территорий края. Одним из победителей стала учитель географии и экономики соликамской гимназии № 2 Ирина Попова. За последние 3 года она подготовила обладателя всероссийской премии «Гордость России», двоих обладателей знака отличия «Гордость Пермского края» и более 10 победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников по географии и экономике, всероссийской многопредметной олимпиады «Юные таланты».

- Сегодня у ребят есть достаточно устойчивый интерес к экономике и финансовой грамотности в целом, - говорит педагог. - Моя главная цель сделать процесс обучения и изучения интересным для ребят. Только в этом случае они добьются результатов.

Кстати, с 4 по 10 октября проходит всероссийская неделя учителя, в рамках которой пройдут мероприятия, посвященные профессии учителя. Также педагогов ждет первый Всероссийский форум классных руководителей. По итогам конкурсного отбора от Пермского края на форум приглашены 14 учителей из Перми, Губахи, Чердынского, Кудымкарского, Еловского, Чайковского и Соликамского округов.