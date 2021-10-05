В Перми таксист украл у клиента 60 тысяч рублей

. Фото: архив "КП"

В Перми таксиста осудили за кражу денег у пассажира. Случай произошел в начале этого года в Индустриальном районе.

Как рассказали в пресс-службе краевого МВД, около 04:00 утра таксист подвозил нетрезвого пермяка. Он попросил у клиента 100 рублей за поездку. Но из-за опьянения тот не смог ввести номер банковской карты. Пассажир передал свой телефон таксисту и попросил самостоятельно перевести необходимую сумму.

Но глядя в телефон, таксист обнаружил, что на банковском счету клиента находится 120 тыс. руб. Водитель воспользовался ситуацией и перевел на свою карту 60 тыс. руб. Он довез потерпевшего до дома и высадил.

За свое преступление суд приговорил таксиста к двум годам колонии особого режима.