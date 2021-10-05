«Парма» узнала всех соперников в группе еврокубка

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма-Париматч» узнал всех соперников по группе «C» в Кубке ФИБА Европа. Команда Казиса Максвитиса сыграет с БК «Хирос Ден Босх» (Нидерланды), чешским БК «Опава» и португальским БК «Бенфика».

Групповой этап стартует 13 октября. Каждая команда в группе сыграет с каждой по два раза: дома и на выезде.

Напомним, ранее «Парма» едва не вышла в групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов. Пермяки остановились в шаге от попадания в престижный турнир, проиграв украинскому «Прометею» - 65:67.