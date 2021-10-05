Супруге погибшего Арсения Воронцова рассказали результаты экспертизы

Арсений Воронцов был найден погибшим в Перми.

Результаты проведенной экспертизы не установили причину смерти Арсения Воронцова, об этом сообщила «КП» супруга мужчины Мария.

Останки, найденные в июле этого года, принадлежат именно Арсению Воронцову, это подтвердила экспертиза, но что стало причиной смерти молодого мужчины, специалистам выяснить не удалось.

Пока неизвестно, будут ли родные заказывать независимую экспертизу, чтобы выяснить, отчего на самом деле скончался мужчина.

Напомним, Арсений пропал 23 февраля 2021 года. В этот день он отдыхал на своей даче в микрорайоне Ширяиха, куда пригласил четверых своих друзей. Ребята общались, выпивали, ходили в баню, а потом молодой мужчина бесследно исчез и был найден спустя примерно пять месяцев.

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