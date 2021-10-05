Ассоциация операторов фитнес-индустрии просит у губернатора Прикамья отменить QR-коды

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ассоциация операторов фитнес-индустрии и ее региональное представительство в Пермском крае обратилось к губернатору Дмитрию Махонину с несколькими инициативами, которые, по их мнению, позволят избежать ограничения в работе фитнес-индустрии и банкротств в этой сфере.

По словам руководства ассоциации, после введения QR-кодов при посещении фитнес-центров, сложилась критическая ситуация. В Перми 180 фитнес-клубов и студий, более 3500 сотрудников – все они столкнутся со шквалом обращений на возврат денег.

- Наша отрасль имеет свои особенности, - говорится в обращении. - В отличии от других платных общественных мест услуги фитнеса клиенты оплачивают заранее (покупают карты на определенные периоды действия). Принятые ограничительные меры уже вызвали массовый возврат абонементов. Таким образом, фитнес-клубы Перми и края не только не дополучают текущую выручку, но и вынуждены возвращать выручку прошлых периодов.

Владельцы фитнесс-клубов отмечают, что они выполняют все требования Роспотребнадзора, согласно постановлению, их и так посещает 50% клиентов от числа возможных, установлены рециркуляторы, санитайзеры и прочее.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии предлагает открывать на своих территориях пункты вакцинации. Проводить акции и предоставлять скидки и бонусы вакцинированным посетителям, освещая это по всем доступным каналам коммуникации. Увеличить процент вакцинированных сотрудников до 70% до конца октября и другие меры.

«Мы надеемся, что, учитывая социальную значимость фитнеса как индустрии оздоровления, руководство Пермского края заинтересовано в ее поддержке и развитии. Поэтому просим Вас исключить фитнес-клубы из списка предприятий, на которые распространяется обязательное предъявление сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов при посещении», - написано в письме.