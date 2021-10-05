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Общество5 октября 2021 11:45

За сутки в Пермском крае выявили 512 новой заболевших коронавирусной инфекцией

С начала пандемии ковид был подтвержден у более 104 тысяч жителей
Анна Маркова
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С начала пандемии в Пермском крае ковидом заболели 104 096.

С начала пандемии в Пермском крае ковидом заболели 104 096.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 512 жителей. Роспотребнадзор сообщает, что 64 человека проходят лечение в больницах, 448 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 34 ребенка. Скончались за сутки 24 пациента с коронавирусом.

С начала пандемии в Пермском крае ковидом заболели 104 096.

Напомним, в Перми 6 и 7 октября у Цирка на ул Уральской, 112 будет работать мобильный пункт вакцинации. Там можно будет сделать прививку от коронавируса и гриппа.

Он будет работать с 11.00 до 18.00. Сделать прививку можно будет вакциной «ГамКовидВак», «Спутник-Лайт» или от гриппа. Кроме этого в городе будут работать еще четыре пункта вакцинации.