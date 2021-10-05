В Перми у Цирка два дня будет работать мобильный пункт вакцинации

После прививки «Спутником​ Лайт» моно будет получить QR-код вакцинированного. С собой нужен паспорт и СНИЛС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 6 и 7 октября у Цирка на ул Уральской, 112 будет работать мобильный пункт вакцинации. Там можно будет сделать прививку от коронавируса и гриппа.

Он будет работать с 11.00 до 18.00. Сделать прививку можно будет вакциной «ГамКовидВак», «Спутник-Лайт» или от гриппа.

После прививки «Спутником Лайт» моно будет получить QR-код вакцинированного. С собой нужен паспорт и СНИЛС.

Также в Перми на неделе с 4 по 10 октября будут работать четыре мобильных пункта вакцинации. Публикуем адреса, где можно будет сделать прививку от коронавируса или гриппа.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На неделе в Перми будут работать четыре мобильных пункта вакцинации

Сделать прививку можно от коронавируса и гриппа (Подробнее...)