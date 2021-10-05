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Общество5 октября 2021 11:10

В Перми у Цирка два дня будет работать мобильный пункт вакцинации

Там можно будет привиться и получить QR-код
Анна Маркова
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После прививки «Спутником​ Лайт» моно будет получить QR-код вакцинированного. С собой нужен паспорт и СНИЛС.

После прививки «Спутником​ Лайт» моно будет получить QR-код вакцинированного. С собой нужен паспорт и СНИЛС.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 6 и 7 октября у Цирка на ул Уральской, 112 будет работать мобильный пункт вакцинации. Там можно будет сделать прививку от коронавируса и гриппа.

Он будет работать с 11.00 до 18.00. Сделать прививку можно будет вакциной «ГамКовидВак», «Спутник-Лайт» или от гриппа.

После прививки «Спутником Лайт» моно будет получить QR-код вакцинированного. С собой нужен паспорт и СНИЛС.

Также в Перми на неделе с 4 по 10 октября будут работать четыре мобильных пункта вакцинации. Публикуем адреса, где можно будет сделать прививку от коронавируса или гриппа.

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