С 5 по 10 октября на сцене театра «У Моста» пройдет неделя МакДонаха

Фото: театр «У Моста»

«У Моста» – первооткрыватель ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Единственный в мире театр, на сцене которого поставлены 8 его пьес.

Сергей Федотов в 2004 году первым в России поставил «Сиротливый Запад» Мартина МакДонаха, став первооткрывателем для российского театра выдающегося ирландского драматурга.

В 2008 году «Сиротливый Запад» был номинирован на «Золотую маску» и показан в Москве в числе лучших спектаклей России. Пьесы МакДонаха – абсурдные, ироничные и кровавые – очень напоминают фильмы Тарантино. Леденящие душу сюжеты очень смешны и одновременно изобретательны. На первый взгляд отечественному театру, с его серьезностью и подробным психологизмом, не подходят глумливые истории про крошечный ирландский городок. Но вот в Перми пьеса «Сиротливый Запад», где есть убийство, два самоубийства и много всякого другого, кажется уместной, смешной и даже щемящей.

В 2010 году театр «У Моста» стал лауреатом «Золотой маски» со спектаклем «Калека с Инишмана». «Калека с Инишмана» в режиссуре Сергея Федотова критиками и исследователями творчества МакДонаха признан лучшей постановкой в мире! Театру удалось воплотить странную, смешную и трогательную историю МакДонаха как истинно ирландскую, дерзко и весело сочинить своих героев так, как если бы пермские актёры сами пережили целиком всю историю Ирландии, как если бы они впитали её через сумасшедший риверданс и лирические ирландские баллады. Остров Инишман – одно из самых загадочных и священных мест в Ирландии. Неспешный мир странных и смешных чудиков-инишманцев буквально взрывается, когда на соседний остров приезжает съёмочная группа из Америки. Инишманцев посещают призрачные и опасные мечты о Голливуде, вслед за которыми хочется уплыть многим. Но получается это только у Калеки Билли…

Пьеса «Череп из Коннемары» Мартина МакДонаха – редкое явление на мировых театральных подмостках. Но режиссёр Федотов, дотошный до правдоподобных деталей, вытаскивает символическое звучание из обыденных явлений как бы поверх их обыденного существования, запуская механизм повышенного символического ожидания, в вираже которого любые реплики обретают объём и многозвучность. Чёрный юмор МакДонаха он соединяет с подробной проработкой характеров, заостряя и акцентируя ирландский гротеск.

Мартин МакДонах – первый драматург со времён Шекспира, четыре пьесы которого одновременно шли на подмостках Лондонской сцены. Сейчас МакДонах является ключевой фигурой в мировом театральном и кинематографическом процессе, постановки по его пьесам победоносно шествуют по самым знаменитым театральным площадкам мира. «Ведущий драматург XXI века», «Тарантино от театра», «Сенсация театральной Европы», «Чудо современной сцены» – всё это про МакДонаха.

5, 6 октября в 19:00 – «Калека с Инишмана»

7, 8 октября в 19:00 – «Сиротливый Запад»

9, 10 октября в 14:00 и 18:00 – «Череп из Коннемары»

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или на сайте театра