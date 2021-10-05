АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев выполнило диагностику около 2,7 тыс. км трубопроводов

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги диагностического обследования магистральных трубопроводов за 9 месяцев. С января по сентябрь 2021 года продиагностированы участки магистральных трубопроводов общей протяженностью около 2,7 тыс. км. Работы выполнялись на территории Республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Пермского края, Кировской, Самарской и Свердловской областей.

В том числе, специалисты провели внутритрубное диагностирование резервных ниток подводных переходов магистральных трубопроводов через реки: Свияга, Кама, Волга, Буй общей протяженностью более 20 км.

Комплексный мониторинг осуществлялся в рамках реализации программы диагностического обследования объектов АО «Транснефть – Прикамье» на 2021 год. Цель – обеспечение безаварийной работы производственных объектов предприятия, а также соблюдение высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.

Мероприятия выполнялись с применением современных внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) – дефектоскопов магнитных комбинированных (ДМК) и дефектоскопов ультразвуковых (ДКП) разработки АО «Транснефть – Диаскан». Особенностью ДМК является использование новых измерительных систем MFL и TFI, которые оснащены пятикомпонентными датчиками нового поколения, обладающими повышенной на 20 % чувствительностью к регистрации поля рассеивания малоразмерных дефектов.Последующая оценка технического состояния магистральных трубопроводов с помощью ВИП производится на основании выявленных дефектов сварных швов и стенок трубопроводов.

Кроме того, в отчетный период произведена диагностика технологических трубопроводов, основного и вспомогательного оборудования перекачивающих станций Казанского, Пермского, Альметьевского, Ромашкинского, Удмуртского районных нефтепроводных управлений. Проверены магистральные и подпорные насосы, запорная арматура, резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, маслосистемы, резервуары противопожарного запаса воды.

По итогам диагностики состояние обследованных объектов признано удовлетворительным. Обнаруженные в процессе диагностирования дефекты устраняются в ходе плановых ремонтных работ.

Регулярное проведение диагностирования позволяет повысить безопасностьтранспортировкинефти и нефтепродуктов, а также продлить сроки эксплуатации трубопроводов.