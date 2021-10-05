Председателем Пермской городской думы избран Дмитрий Малютин

Дмитрий Малютин - председатель Пермской городской думы 7-го созыва.

В Перми 5 октября на заседании Пермской городской думы избрали председателя, им стал Дмитрий Малютин. За него проголосовало большинство депутатов - 29.

С сентября 2016 года Малютин - руководитель фракцией «Единая Россия» в Пермской городской Думе VI созыва. С ноября 2016 года первый заместитель председателя Пермской городской Думы. С ноября 2020 года временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы.

Теперь господин Малютин председатель Пермской городской думы 7-го созыва.