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Политика5 октября 2021 9:27

Председателем Пермской городской думы избран Дмитрий Малютин

За него проголосовало большинство депутатов
Анна Маркова
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Дмитрий Малютин - председатель Пермской городской думы 7-го созыва.

Дмитрий Малютин - председатель Пермской городской думы 7-го созыва.

В Перми 5 октября на заседании Пермской городской думы избрали председателя, им стал Дмитрий Малютин. За него проголосовало большинство депутатов - 29.

С сентября 2016 года Малютин - руководитель фракцией «Единая Россия» в Пермской городской Думе VI созыва. С ноября 2016 года первый заместитель председателя Пермской городской Думы. С ноября 2020 года временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы.

Теперь господин Малютин председатель Пермской городской думы 7-го созыва.