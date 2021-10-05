В Перми осудили двоих подростков за убийства и изнасилование

Подростки получили длительные сроки заключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми осудили двоих подростков 14 и 15 лет, которых обвиняли в серьезных и жестоких преступлениях. Суд признал их виновными. В СКР по Пермскому краю рассказали, за что они получили наказание.

В июне 2020 года двое молодых людей, выпив спиртное убили мужчину. Сначала они его сильно избили, а потом подожгли на нем одежду.

Один из несовершеннолетних изнасиловал женщину, чтобы скрыть этот факт он избил ее так, что она скончалась.

Также один из подростков причастен к совершению иных действий сексуального характера в отношении еще одной потерпевшей, после чего избил ее, женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи провели большую работу, чтобы доказать вину малолетних убийц. Объем уголовного дела составил 11 томов.

- Приговором суда 14-летнему виновному назначено наказание - 9 лет 10 месяцев лишения свободы, 15-летнему - 9 лет 6 месяцев лишения свободы, обоим с отбыванием в воспитательной колонии.

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