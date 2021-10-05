Следственный комитет проведет проверку после нападения мужчины на девочек-подростков в Перми

Мужчина оскорблял и бил детей.

В Перми СКР по Пермскому краю проведет проверку после обнародованного видео, когда мужчина нападает на двух 11-летних девочек.

- Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины и условия произошедшего, назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются потерпевшие и очевидцы, - сообщают в пресс-службе ведомства. - По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Напомним, случай произошел 3 октября в Свердловском районе. На видео с камеры, установленной на подъезде, мужчина подходит к двоим девочкам, оскорбляет их и бьет по голове.