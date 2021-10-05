Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2021 7:52

Следственный комитет проведет проверку после нападения мужчины на девочек-подростков в Перми

Он бил их по голове и оскорблял
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина оскорблял и бил детей.

Мужчина оскорблял и бил детей.

В Перми СКР по Пермскому краю проведет проверку после обнародованного видео, когда мужчина нападает на двух 11-летних девочек.

- Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины и условия произошедшего, назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются потерпевшие и очевидцы, - сообщают в пресс-службе ведомства. - По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Напомним, случай произошел 3 октября в Свердловском районе. На видео с камеры, установленной на подъезде, мужчина подходит к двоим девочкам, оскорбляет их и бьет по голове.

Пьяный пермяк ударил девочек-подростков, перепутав их с обидчицами своей дочери.
Видео: социальные сети.