На неделе в Перми будут работать четыре мобильных пункта вакцинации

В Перми будут работать 4 мобильных пункта вакцинации. Фото: архив "КП"

В Перми на неделе с 4 по 10 октября будут работать четыре мобильных пункта вакцинации. Публикуем адреса, где можно будет сделать прививку от коронавируса или гриппа.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 2 этаж, Шоссе Космонавтов, 59

С 4 по 8 октября с 12.00 до 17.00 здесь будет вакцина «Спутник Лайт» и «Ультрикс Квадри» против гриппа.

Гипермаркет «Магнит-Семейный», улица Светлогорская, 15а.

5 и 8 октября с 11.00 до 18.00. В наличии вакцина «Спутник V», «Спутник Лайт», «Ультрикс Квадри».

ТРК «СПЕШИLOVE», 1 этаж, улица Спешилова, 114.

С 5 по 10 октября с 11.00 до 17.00, здесь можно привиться «Спутником Лайт», «Ультрикс Квадри», «Спутник V» или вакциной от пневмококковой инфекции.

ТРК «Планета», 1 этаж Шоссе Космонавтов, 162б

С 6 по 8 октября с 12.00 до 20.00

9 и 10 октября с 12.00 до 18.00. В наличии вакцина «Спутник Лайт», «Ультрикс Квадри».

С собой нужен паспорт и СНИЛС.