На Комсомольском проспекте в Перми уложили асфальт в рамках реконструкции улицы

На Компросе полностью уложили асфальт.

В Перми продолжается реконструкция Комсомольского проспекта. Подрядчик выполнил большой этап работ. Завершила укладка дорожного покрытия на всем реконструируемом участке.

Осталось уложить асфальт в парковочных карманах, продолжится озеленение улицы, установлено освещение, ограждения, сейчас работы идут на участке от Октябрьской до Комсомольской площади и на Тихом Компросе. На Комсомольской площади произойдут изменения в организации дорожного движения.

Капитальный ремонт планируется завершить в 2022 году.