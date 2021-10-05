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Общество5 октября 2021 6:19

На Комсомольском проспекте в Перми уложили асфальт в рамках реконструкции улицы

Другие работы сейчас ведутся от Октябрьской до Комсомольской площади
Анна Маркова
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На Компросе полностью уложили асфальт.

На Компросе полностью уложили асфальт.

В Перми продолжается реконструкция Комсомольского проспекта. Подрядчик выполнил большой этап работ. Завершила укладка дорожного покрытия на всем реконструируемом участке.

Осталось уложить асфальт в парковочных карманах, продолжится озеленение улицы, установлено освещение, ограждения, сейчас работы идут на участке от Октябрьской до Комсомольской площади и на Тихом Компросе. На Комсомольской площади произойдут изменения в организации дорожного движения.

Капитальный ремонт планируется завершить в 2022 году.