Один умер, двое в больнице: появились подробности страшной аварии в Пермском крае

Фото: кадр видео vikiperm.com

В пресс-службе МВД рассказали подробности страшной аварии, которая произошла 4 октября на трассе Горнозаводск - Чусовой.

В 12:00 в сторону Соликамска ехал 54-летний водитель "одиннадцатой", который, по предварительной информации, нарушил пункт 2.7 ПДД (водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасности движения). Водитель выехал на встречную полосу, где врезался в УАЗ, за рулем которого был 51-летний мужчина.

В результате аварии водитель "одиннадцатой" получил смертельную травму, его пассажира - 62-летнюю женщину - с различными травмами увезли в больницу. Также с разными телесными повреждениями госпитализирован и водитель УАЗа.

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