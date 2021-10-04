СберСтрахование вышла на рынок ОСАГО

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Дочерняя компания Сбера СберСтрахование приступила к оформлению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на собственной лицензии. Приобрести полис можно на сайте Сбера, в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на маркетплейсе Сбера по автострахованию или в любом отделении СберБанка.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«С августа 2020 года Сбер развивает маркетплейс по автострахованию. До сих пор на этой площадке можно было оформить полис ОСАГО одной из страховых компаний — партнеров Сбера, а теперь и нашей дочерней компании СберСтрахование. Маркетплейс Сбера по автострахованию пользуется большой популярностью: ежемесячно на эту площадку заходят около миллиона уникальных посетителей. После запуска ОСАГО от СберСтрахования маркетплейс обязательно продолжит свою работу, оставаясь открытой площадкой, к которой смогут присоединиться и другие игроки рынка. При этом я уверена, что СберСтрахование займёт достойное место не только на маркетплейсе Сбера, но и на рынке автострахования в целом. Компания будет расширять сеть продаж за периметром банка как в собственных, так и в партнёрских каналах».

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«СберСтрахование быстро развивается, выходя на новые для себя рынки. Несколько месяцев назад компания начала продажи ДМС, а сейчас выходит в сегмент, который занимает пятую часть рынка страхования — ОСАГО. По данным ЦБ РФ, только за первое полугодие на территориях работы Волго-Вятского банка было оформлено почти 2,2 млн полисов. ОСАГО от СберСтрахования гарантирует каждому клиенту высокое качество сервиса, приятное конкурентное ценовое предложение и главное — надёжность. Мы уверены, что именно эти важные преимущества позволят компании завоевать доверие автомобилистов и, как следствие, значительную долю рынка».

Чтобы оформить ОСАГО от СберСтрахования, клиенту понадобятся три документа: ПТС или СТС, паспорт и водительское удостоверение. Весь процесс займет несколько минут вне зависимости от канала покупки. Полис придёт на электронную почту клиента сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер либо сохранить изображение на телефон.