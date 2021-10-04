В Перми будут судить гражданина Таджикистана, обезглавившего беременную жену и зарезавшего тестя

Обвиняемый показал, как совершал жуткое преступление. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В феврале этого года в Перми, в Заостровке, было совершено жуткое преступление - 24-летний мужчина обезглавил свою 21-летнюю беременную жену. После, встретив на улице ее отца, погнался за ним, догнал, и стал наносить удары ножом, отчего тот скончался на месте.

Супруги - граждане Таджикистана, приехали в Пермь несколько лет назад. По одной из версий, беременная женщина заявила мужу, который издевался над ней, что не будет рожать ему третьего ребенка и уйдет от него. После этого разгневанный супруг отнес двух своих малолетних детишек в соседнюю комнату и расправился со своей женой, отрезав ей голову. А позже подкараулил своего тестя и также расправился с ней.

Подозреваемый в этом чудовищном преступлении не стал запираться и на видеокамеру показал, как совершал его.

И вот теперь следователи сообщили, что расследование этого громкого дела закончено и будет передано в суд.

- Вооружившись ножом, он нанес им супруге удары по телу, после чего обезглавил ее, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - В тот же день на улице он встретил отца убитой супруги, которому нанес 60 колото-резаных ранений, от которых потерпевший скончался на месте.

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы за убийство двух лиц и женщины, находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью.

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