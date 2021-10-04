Пермяки смогут сфотографироваться с утраченными уличными произведениями искусства

Фото: Пермская Художественная Галерея/ВКонтакте

В Пермской художественной галерее стартовал проект, посвященный грядущему 300-летнему юбилею краевой столицы «Пермское монументальное». Цель проекта – провести инвентаризацию и каталогизацию существующих, утраченных и нереализованных произведений монументального искусства на территории Перми и городов Прикамья.

«Для чего задуман проект? Когда речь заходит о монументальном искусстве, кто-то вспоминает памятники советской эпохи, типа скульптуры Ленина в сквере оперного театра. Кто-то – более поздние произведения, вроде скульптуры «Скорбящая», памятников Татищеву, Пастернаку, доктору Федору Гралю, эмалевого панно Колюпановых «Наука» или сграффито Рудольфа Пономарева на здании нефтяного техникума. А кто-то вспомнит и «Кролика» с «Гномиком» у Театра кукол», – рассказали в галерее.

«А уличное монументальное искусство СССР – это наследие, с которым мы настолько свыклись, что порой не замечаем, – добавляют авторы проекта. И только когда его начали уничтожать (пример – демонтированное панно «Наука»), осознали его ценность и уникальность».

На фотоохоту за пермским монументальным уже вышли ведущий сотрудник Пермской галереи Владимир Береснев и пермский фотограф Сергей Болденков. На первом этапе проекта они сфотографируют все существующие объекты монументального искусства на улицах Перми.

Далее планируется создать мобильное приложение для смартфонов на основе дополненной реальности, при помощи которого можно познакомиться с утраченными или несозданными произведениями монументального искусства СССР, воссозданными по фотографиям и эскизам. Объекты дополненной реальности привяжут к тем местам и поверхностям, где их изначально планировали разместить. При помощи камеры смартфона объекты можно будет просматривать, фотографировать и фотографироваться на их фоне.