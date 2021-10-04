Полицейского, задержавшего Тимура Бекмансурова, наградили Строгановской премией

Фото: МВД России

Лейтенанта ДПС Константина Калинина, который нейтрализовал напавшего на ПГНИУ Тимура Бекмансурова, наградили Строгановской премией. Об этом сообщили на заседании региональной общественной организации «Пермское землячество».

Так, одним из лауреатов премии в номинации «За честь и достоинство» признан лейтенант полиции Константин Калинин, который задержал студента ПГНИУ Тимура Бекмансурова, напавшего на университет 20 сентября.

Напомним, ранее Константина Калинина наградили орденом Мужества и повысили в звании до лейтенанта полиции. Его напарника Владимира Макарова, который обеспечивал сохранность общественного порядка, повысили до звания капитана полиции и наградили «За отличие в охране общественного порядка». Именно они первыми пришли на помощь университету в тот роковой день.

Трагедия в ПГНИУ произошла ровно две недели назад - 20 сентября.18-летний первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров, вооруженный дробовиком, зашел на территорию университета и стал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. В результате ЧП погибло 6 человек, более 40 пострадали.

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