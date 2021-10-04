В Перми пройдет фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST

Фото: permkrai.ru

В Перми 8 и 9 октября в третий раз пройдет EFEST (0+). Это фестиваль, который объединяет электронную музыку и визуальное искусство.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, на этот раз зрителей ждет еще больше света и звука. Событие расширит формат и выйдет на новые площадки. Мероприятие будет доступно по Пушкинской карте – федеральному проекту, инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.

Фестиваль продлится два дня. Соорганизатором мультимедийной части фестиваля выступит команда StagePro Event Solutions. А основной площадкой фестиваля вновь станет Завод Шпагина, где появятся аудиовизуальные инсталляции, пройдут перформансы и состоится главное музыкальное шоу фестиваля. Программа будет включать два направления: EFEST LIGHT и EFEST MUSIC.

Вход на события EFEST - при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о вакцинации либо QR-кода, подтверждающего пройденную вакцинацию от коронавируса. Либо факт перенесенного COVID-19 в течение менее чем 6 месяцев, или распечатанного отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию (72 часа). С программой и билетами можно ознакомиться здесь.