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Общество4 октября 2021 14:21

Предприниматели могут за три минуты получить нужную справку в Райффайзен Бизнес Онлайн

Для этого достаточно зайти в мобильное приложение или онлайн-банки выбрать нужный документ
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: Райффайзенбанк

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк ускорил оформление справок для малого бизнеса — теперь это займет не более трех минут. Для этого достаточно зайти в мобильное приложение или онлайн-банк Райффайзен Бизнес Онлайн и выбрать нужный документ.

В разделе «Заказ справок» предприниматели могут получить данные по остаткам на счетах, оборотах, отсутствии картотеки, ссудной задолженности, непогашенных обязательств и другие.

«Мы сделали процесс максимально простым и быстрым — получение документа займет до трех минут. Предприниматель мгновенно может использовать справку в работе, не теряя времени на ожидание. — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе. — Это позволяет ускорить заключение сделок и упрощает работу с контрагентами».