Где пермякам сделать прививку от ковида и гриппа на этой неделе

Фото: permkrai.ru

В Пунктах вакцинации в Пермском крае более 380 тысяч свободных слотов на вакцинацию от COVID-19. Записаться на прививку можно на сайте Госуслуг или в поликлинике по месту жительства.

Также на этой неделе можно пройти вакцинацию от ковида и гриппа в мобильных пунктах:

- ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж)

6, 7, 8 октября с 16.00 до 20.00;

9 и 10 октября с 12.00 до 18.00.

В наличии вакцина «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

- Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15А

5 и 8 октября с 11.00 до 18.00.

В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

- «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59, 2-й этаж

С 4 по 8 октября с 12.00 до 17.00.

В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

- ТРК «СпешиLove», ул. Спешилова, 114, 1-й этаж

С 5 по 10 октября с 11.00 до 17.00.

В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.

Как сообщили в Минздраве, сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.