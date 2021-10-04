Райффайзенбанк начал кредитовать ИП в мобильном приложении

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Клиенты Райффайзенбанка из сегмента микро бизнеса теперь могут оформить заявку на кредит в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Короткая форма заявки стала полностью доступна предпринимателям в смартфоне.

«Клиенту достаточно заполнить заявку, предварительное одобрение занимает несколько минут, а решение о выдаче займа принимается в течение дня. Это простой способ подать заявку в любом удобном месте, не нужно искать доступ к ноутбуку или компьютеру. При этом заполнение заявки потребует минимум времени. Сейчас для микро бизнеса доступен кредит „Экспресс“ — до 2 млн без залога и комиссии», — Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.