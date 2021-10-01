Райффайзенбанк ищет идеи просветительских проектов для пожилых людей

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк и благотворительный фонд «Хорошие истории» объявляют о девятом открытом конкурсе социально-значимых просветительских проектов «Серебряный возраст». На грант могут претендовать некоммерческие организации и инициативные группы местных сообществ, идеи которых направлены на социализацию и профессиональную адаптацию представителей старшего поколения, развитие у них навыков предпринимательства, а также на снижение рисков насилия и мошенничества в отношении пожилых людей. Победители получат финансовую поддержку в размере до 100 тыс. руб. для проектов, которые запланированы к реализации с 1 марта по 30 сентября 2022 года.

«Для нас важно, чтобы помощь пожилым людям была систематичной, и мы будем рады вновь поддержать талантливые благотворительные инициативы, — сказала Дарья Здерихина, старший вице-президент, руководитель группы внутренних коммуникаций и КСО Райффайзенбанка. — Мы видим и радуемся, как год к году растёт уровень участников конкурса: они больше погружаются в тему и лучше прорабатывают свои идеи».

«Благотворительная программа Райффайзенбанка влияет на изменение качества жизни старшего поколения в России, и это отличный пример для других коммерческих организаций, потенциальных партнеров этой важной для каждого человека темы», — говорит Татьяна Акимова, исполнительный директор БФ «Хорошие истории».

Райффайзенбанк проводит конкурс просветительских проектов «Серебряный возраст» с 2013 года. За это время экспертный совет рассмотрел 1507 социальных проектов, из которых 281 получил поддержку на общую сумму более 28 млн руб.

Оставить заявку на участие можно на сайте конкурса с 01 октября — 10 декабря 2021 г.