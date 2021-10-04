Появилось видео с места крушения вертолета, где погибли брат с сестрой из Прикамья

Вертолет разбился в Подмосковье. Фото: Предоставлено очевидцами.

В воскресенье, 3 октября, в Подмосковье разбился легкомоторный вертолет Robinson. Двое пассажиров и пилот погибли. Видео с места происшествия было снято сотрудниками СК России. Следователи возбудили уголовное дело.

- В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», установлено, что на воздушном судне - вертолет Robinson R-44 оказывались услуги по проведению экскурсионных полетов, - сообщает ведомство.

Проведены обыски в офисе компании, изъята документация на воздушное судно и другие документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели.

Напомним, вертолет упал в лесополосе населенного пункта ЗИЛ-городок, городского округа Лыткарино. По предварительным данным, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

По предварительным данным за штурвалом вертолета Robinson 44, находился пилот Александр Шапочкин.

Погибшими пассажирами оказались двоюродные брат и сестра: 22-летний Семен Садков из Соликамска и 21-летняя Христина Кисель из Березников. Отец Садкова является членом общественной палаты Пермского края и директором завода металлических изделий. Отец девушки - клирик Соликамской епархии.