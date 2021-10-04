В Пермский зоопарк теперь можно попасть только по QR-коду или ПЦР-тесту

. Фото: архив "КП"

Вход в Пермский зоопарк, а также акватеррариум с 4 октября осуществляется только по QR-кодам о вакцинации или ПЦР-тестам на COVID-19 не старше 72-х часов. Об этом сообщается в соцсетях зоопарка.

QR-код будет действителен как с телефона, так и в распечатанном виде. Отметим, что с собой необходимо иметь паспорт для удостоверения личности.

С 4 октября в нашем регионе действует система QR-кодов. Правила будут распространяться на театры, концертные залы, филармонии, дома культуры, кинотеатры, цирк, а также на спортивные соревнования, фитнес-центры, тренажерные залы и бассейны.