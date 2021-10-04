Ушла из жизни известный пермский эндокринолог Маргарита Романкова

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми на 82-м году ушла из жизни врач-эндокринолог, бывшая заведующей эндокринологическим отделением КМСЧ №1 Маргарита Романкова. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Маргарита Георгиевна родилась в 1940 году. После окончания ПГМИ и ординатуры работала ассистентом кафедры госпитальной терапии. А в 1976 году «с нуля» организовала городское эндокринологическое отделение в КМСЧ № 1 и заведовала им до 2008 года.

«Все эндокринологи Перми считают Маргариту Георгиевну своим учителем. Тысячи пациентов благодарны ей за спасенные жизни. До конца своих дней Маргарита Романкова трудилась врачом-эндокринологом в различных медицинских центрах, и в преклонном возрасте продолжая лечить людей», - отметили в минздраве.