Пермский «Молот» одержал очередную победу в ВХЛ

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» минувшим вечером одержал очередную победу в рамках регулярного чемпионата ВХЛ-2021/2022. Подопечные Альберта Логинова со счетом 3:1 обыграли московский ХК «Звезда».

Все шайбы в матче были забиты в третьем периоде. Голами в составе «молотобойцев» отметились Илья Чефанов, который открыл счет. А также Матвей Банников и Камиль Шиафотдинов.

После 11 игр в «регулярке» «Молот» продолжает идти в лидирующей группе. Сейчас пермяки занимают третье место турнирной таблицы из 27 команд. В активе «Молота» 8 побед и 3 поражения.

Следующий матч пермские хоккеисты проведут 9 октября. Наша команда сыграет дома с алметьевским «Нефтяником» (0+).

Ранее «Молот» обыграл чемпиона прошлого сезона ВХЛ ханты-мансийскую «Югру» - 2:0.