В Пермском крае начали прививать от коронавируса иностранных граждан

На 3 октября прививки от коронавируса в Прикамье сделали 78 иностранцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае с 30 сентября в Пермском краевом СПИД центре начали вакцинировать против коронавируса иностранных граждан.

На 3 октября прививки от коронавируса в Прикамье сделали 78 иностранцев. Минздрав планирует привить порядка 10 тысяч иностранных граждан. Ставить будут «Спутник Лайт», цена вакцины - 650 рублей. С собой нужно взять паспорт.

Иммунизация иностранных граждан проводится по адресу: г. Пермь, ул. А. Свиязева, 21 в отделении платных медицинских услуг в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 15.00.