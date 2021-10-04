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Общество4 октября 2021 8:17

В Пермском крае начали прививать от коронавируса иностранных граждан

Вакцинировать будут «Спутником Лайт»
Анна Маркова
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На 3 октября прививки от коронавируса в Прикамье сделали 78 иностранцев.

На 3 октября прививки от коронавируса в Прикамье сделали 78 иностранцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае с 30 сентября в Пермском краевом СПИД центре начали вакцинировать против коронавируса иностранных граждан.

На 3 октября прививки от коронавируса в Прикамье сделали 78 иностранцев. Минздрав планирует привить порядка 10 тысяч иностранных граждан. Ставить будут «Спутник Лайт», цена вакцины - 650 рублей. С собой нужно взять паспорт.

Иммунизация иностранных граждан проводится по адресу: г. Пермь, ул. А. Свиязева, 21 в отделении платных медицинских услуг в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 15.00.