В Перми женщина упала в шахту лифта с пятого этажа

Происшествие случилось в долгострое в центре Перми. Фото: архив "КП"

В Перми в шахту лифта упала 31-летняя женщина. Происшествие случилось в недостроенном доме по адресу Екатерининская, 175.

По информации источника, она погибла, упав в шахту лифта с пятого этажа, до приезда медиков. Правоохранителей на место ЧП вызвал ее знакомый без определенного места жительства. Он был пьян, мужчина рассказал, что они с девушкой проживают в этом долгострое, начали гонять детей по этажам, в результате его подруга упала в лифтовую шахту.

Теперь точные обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям, которые проводят проверку.