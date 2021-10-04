В Пермском крае мужчина с обрезом связал продавцов, ребенка и ограбил магазин

Подозреваемого задержали, его ждет суд.

В Ильинском районе следователи задержали мужчину, которого обвиняют сразу по шести статьям уголовного кодекса. В СКР по Пермскому краю рассказали, что в июле подозреваемый проник в дом фермера, украл у него охотничье ружье и боеприпасы. Он переделал его в обрез и на следующий день ворвался с ним в магазин. В этот момент там находились два продавца и ребенок одной из женщин. Угрожая им оружием и ножом, он забрал их украшения, деньги, продукты и спиртное, связал всех, после чего скрылся. Когда женщины освободились, вызвали полицию.

Налетчика задержали при попытке уехать в Пермь. Теперь мужчине предстоит ответить за кража, кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, разбой, совершенный с применением оружия, хищение оружия и боеприпасов, незаконное изготовление оружиия и незаконное ношение и перевозка оружия.

- Во время следствия подозреваемый находился под стражей, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.