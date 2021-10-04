За сутки коронавирусную инфекцию обнаружили в 29 территориях Пермского края

В Пермском крае коронавирус за сутки выявили у 507 жителей в 29 территориях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирус за сутки выявили у 507 жителей в 29 территориях.

В Перми ковидом заболели 249 человек, в Пермском муниципальном районе - 68, в Березниках - 33, в Верещагинском городском округе - 22. В Кишертском городском округе - 19, в Очерском и Суксунском городских округах по 17, в Соликамском и в Кунгуре по 16.

В Частинском муниципальном округе 8 новых случаев, в Кунгурском 6, в Краснокамском и Чусовском городских округах по 5, в Лысьвенском 4, в Добрянском 3.

В Октябрьском и Нытвенском городских, Бардымском, Кишертском и Александровском муниципальных округах по двое заболевших. По одному случаю в Кизеле, Осинском, Оханско, Ильинском, Березовском, Юсьвинском и Ординском округах, в Большесосновском районе и ЗАТО Звездный.

С начала пандемии в крае ковидом заболели уже 102 074 человек.