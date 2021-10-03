Трех человек увезли в больницу после ДТП в Пермском крае

Фото: Подслушано Чернушка/ВКонтакте

Днем в воскресенье, 3 октября, в Чернушке произошло серьезное ДТП. В результате столкновения травмы получили три человека.

- В 14:25 по улице Хлопиной ехал 35-летний водитель Honda, при выезде на главную дорогу он не предоставил преимущества автомобилю ВАЗ - произошло столкновение. В результате аварии травмы получил 24-летний водитель ВАЗа и двое его пассажиров - 14-летний подросток и 43-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

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