Проект строительства нового моста через Каму оценили в 605,5 млн рублей

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Власти объявили конкурс по выбору подрядчика на разработку проектной документации строительства моста через Каму в створе улицы Крисанова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная сумма контракта - 605,5 миллионов рублей. Заявки на участие будут принимать до 29 октября 2021 года. Согласно техзадания, строительство нового моста разделено на три этапа. Первый этап - возведение моста протяженностью около километра с подходами от улицы Борцов Революции до Петропавловской . Второй этап предполагает строительство дороги от улицы Борцов Революции до соединения с улицей Якутской, и включает реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова – Якутская – Докучаева – дорога Дружбы и строительство путепроводов через ж/д пути. Третий этап включает в себя реконструкцию улицы Крисанова с развязками на участке от улицы Петропавловской до улицы Пушкина. Все проектные работы заказчик должен будет закончить до конца августа 2023 года.

Планируется, что Камский мост станет 4-полосным, его протяженность составит около пяти километров, еще семь километров - транспортные развязки и съезды. По оценкам экспертов, на строительство потребуется 43,5 миллиарда рублей. Новый мост позволит более равномерно распределить транспортные потоки между жилыми и промышленными районами Перми, расположенными на разных берегах реки, и разгрузить действующие мостовые переходы,