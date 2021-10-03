Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на предстоящей неделе

- Фото: Василий Вахрин

Специалисты Пермского Гидрометцентр рассказали, какой будет погода в Прикамье в начале следующей недели. По прогнозам синоптиков, в регионе будет по-осеннему прохладно, а среднесуточная температура воздуха будет в пределах нормы, на уровне +2..+7 градусов, но в середине недели нас ждет потепление.

В понедельник, 4 октября, температура воздуха будет в пределах +4...+9 градусов. В некоторых городах края пройдут дожди. Во вторник, 5 октября, погода практически не изменится. А в среду, 6 октября, нас ждет существенное потепление, ночью температура не опустится ниже +3 градусов, а днем воздух может прогреться до +8…+13 градусов. При этом осадки синоптики не прогнозируют.

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