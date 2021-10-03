«За ребенком будет ухаживать отец». Подробности ЧП в Пермском перинатальном центре, где из окна выпала молодая женщина

Фото с места происшествия: паблик ЧП_59.

- У ребенка есть отец. После выписки из медицинского учреждения ребенок будет передан на воспитание папе, - сообщили в Министерстве социального развития Пермского края.

Напомним, утром 2 октября из окна Пермского краевого перинатального центра выпала молодая женщина. Она была матерью недавно появившегося на свет малыша. Вероятнее всего, ребенок родился недоношенным либо с патологией, обычно в течение нескольких месяцев таких детишек выхаживают здесь в кювезах, а мамы, у которых со здоровьем все в порядке, приезжают, кормят, навещают своих деток и ухаживают за ними.

Сейчас по факту обнаружения тела женщины около перинатального центра проводится доследственная проверка. В Следственном комитете «КП» рассказали, что уже проведен осмотр места происшествия и назначена экспертиза, которая установит причину смерти женщины.

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