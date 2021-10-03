В Прикамье провели более 3 миллионов тестов на коронавирус

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В Пермском крае провели более 3 миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.

- За прошедшую неделю в Пермском крае проводили в среднем 11,8 тысяч исследований в день. В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Напомним, с 4 октября в Пермском крае вводится система QR-кодов. Теперь у пермяков, которые провакцинировались от COVID-19, появляется больше возможностей отдохнуть и позаниматься спортом в компании таких же, как и они, людей. А для тех, кто отказался от коронавирусной прививки, вводятся запреты на посещение культурных и спортивных мероприятий. Как получить QR-код, как быть тем, у кого есть медицинские отводы от прививок, как будет проходить проверка QR-кодов читайте в нашем материале.