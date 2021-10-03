Пермячка в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира по шахматам

Александра Костенюк на фото третья справа. Фото: Александра Костенюк/Instagram

В испанском городе Ситжес завершился командный чемпионат мира по шахматам среди женщин. Сборная России разгромила на турнире всех своих соперниц и взяла титул. В составе нашей сборной выступала уроженка Перми Александра Костенюк.

- Вчера завершился женский командный чемпионат мира-2021. Всем спасибо за поддержку, она нам абсолютно точно помогла! На команду мы выиграли 10 медалей: 5 золотых командных и 5 личных на каждой доске! Полный комплект! Вот наш золотой состав 2021: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская. Капитан команды: Сергей Рублевский. Также на турнире команде помогали Евгений Наер и Константин Сакаев. Сегодня большая часть команды возвращается в Москву. А я отправляюсь на небольшой отдых, - написала в своем instagram Александра Костенюк.