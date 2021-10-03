В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 138 детей

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За минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 507 человек. Как сообщает оперштаб, 46 человек увезли в больницы, 461 заболевший лечится дома под наблюдением врачей.

Из 507 новых инфицированных 211 мужчин и 296 женщин. Среди заболевших 138 детей. Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии и на 3 октября достигло 103 074.

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