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Общество3 октября 2017 10:49

«Сберечь и сохранить природу». ПЦБК принял участие в акции «Живи, лес!»

Сотрудники лесничества, волонтеры и работники компании собрали более двух тонн мусора на охраняемой природной территории
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото предоставлено ПЦБК

Фото предоставлено ПЦБК

Во вторник, 30 сентября, на охраняемой природной территории «Осинская лесная дача» школьники, сотрудники Осинского лесничества, волонтеры, а также арендатор ООО «Уралбумага» Группы предприятий «ПЦБК» собрали более двух тонн мусора. Специалист лесного департамента ООО «Уралбумага» Антон Горюнов, который хорошо знаком с территорией Осинской лесной дачи, отмечает, что подобные акции крайне важны как для окружающей нас природы, так для подрастающего поколения.

«Наше предприятие постоянно участвует в акции. Эту природную красоту нужно беречь и постараться сохранить ее для будущих поколений», - сказал Антон Горюнов.

Фото предоставлено ПЦБК

Фото предоставлено ПЦБК

«Основная цель акции - привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств. В этом году в ней приняли участие более 80 человек. Это наш общий вклад в сохранение лесов», - говорит директор Осинского лесничества Данис Кутлаев.

Забота об экологии стала уже давней традицией ПЦБК. Ежегодно в рамках акции «Живи, лес!», которая проходит в рамках национального проекта «Экология», проводятся мероприятия по очистке лесов от мусора, высадка новых деревьев, ведется просветительская и информационная работа с населением. Организатором акции в Пермском крае выступает министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Наша справка

Общая площадь арендованных ООО «Уралбумага» лесных участков составляет 402 тыс. га. Они предоставлены в аренду на 49 лет и расположены в 10 лесничествах Пермского края – Добрянском, Осинском, Чусовском, Соликамском, Кудымкарском, Юсьвинском, Пермском, Закамском, Кишертском и Кунгурском. В каждом из них предприятие заготавливает березовый баланс для производства бумаги и картона, а взамен высаживает новые лесные культуры, проводит комбинированное и естественное лесовосстановление. За последние 5 лет в рамках реализации нацпроекта «Экология» ГП «ПЦБК» провела искусственное, комбинированное и естественное лесовосстановление на площади свыше 7 тысяч га.