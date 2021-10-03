Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Прикамье грибника

Валерий Сычев. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" объявили сбор на поиски 71-летнего Валерия Сычева. В субботу, 2 октября, он ушел в лес за грибами в деревне Пашня в Юго-Камске и пропал.

Приметы

Рост 165 сантиметров, крупного телосложения. Был одет в черную куртку, черный свитер, черные спортивные штаны, черные сапоги, черную шапку с красными вставками.

Всех, кто хочет помочь волонтерам в поисках мужчины, ждут в деревне Пашия по координатам 57.68303, 55.54748. Инфорг: Евгения 8-982-467-30-98, Наталья 8-985-809-89-30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опознали по фотографии: пермячку, которая уехала на Черное море с другом, нашли мертвой

Тело женщины обнаружили в Воронежской области (Подробнее..)