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Общество3 октября 2021 10:18

В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы до Шарм-Эль-Шейха

До популярного египетского курорта можно будет долететь за 5 часов
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В расписании аэропорта Большое Савино появился прямой рейс в популярный египетский город-курорт Шарм-эль-Шейх. Время в пути составит около 5 часов. По данным online-табло аэропорта, первый регулярный рейс вылетел уже сегодня утром.

Как сообщает издание business-class, в октябре самолеты будут летать раз в неделю - по воскресеньям. А с ноября вылеты планируют увеличить до двух раз в неделю – по вторникам и пятницам.

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