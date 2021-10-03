В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы до Шарм-Эль-Шейха

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В расписании аэропорта Большое Савино появился прямой рейс в популярный египетский город-курорт Шарм-эль-Шейх. Время в пути составит около 5 часов. По данным online-табло аэропорта, первый регулярный рейс вылетел уже сегодня утром.

Как сообщает издание business-class, в октябре самолеты будут летать раз в неделю - по воскресеньям. А с ноября вылеты планируют увеличить до двух раз в неделю – по вторникам и пятницам.

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