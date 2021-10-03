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Общество3 октября 2021 8:59

В Политехе продлили дистант из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Аудиторная работа начнется с 11 октября
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото предоставлено ПНИПУ

Фото предоставлено ПНИПУ

В Пермском национальном исследовательском политехническом университет продлили дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Соответствующий приказ опубликован на сайте вуза.

- Аудиторная работа начнется с 11 октября, за исключением учебных занятий, в которых предусмотрен поток ребят более 50 человек, - сообщается на сайте Политеха.

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