В Политехе продлили дистант из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

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В Пермском национальном исследовательском политехническом университет продлили дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Соответствующий приказ опубликован на сайте вуза.
- Аудиторная работа начнется с 11 октября, за исключением учебных занятий, в которых предусмотрен поток ребят более 50 человек, - сообщается на сайте Политеха.
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