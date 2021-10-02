В оперштабе рассказали, где живут 512 вновь заболевших COVID-19 пермяков

Всего с начала пандемии в Пермском крае было выявлено 102 567 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

В оперштабе рассказали, в каких районах Прикамья проживают 512 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Напомним, такого количества за одни сутки заболевших не фиксировалось ни разу за всю пандемию. Антирекорд случился 2 октября 2021 года.

- Новые заболевшие обнаружены в 37 территориях региона, - говорится в сообщении. - Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 272. На втором месте – Юсьвенский округ - 24 человека с инфекцией. На третьем месте – Березники - заболевание подтвердилось у 20 жителей.

17 случаев в Краснокамском округе, по 15 - в Кишерстком округе и Губахе, по 13 - в Кудымкарском округе и самом Кудымкаре, по 12 - в Чернушинском и Кунгуре, 11 – в Чайковском округе.

В Соликамском ГО - у 10 человек. В Гремячинском и Карагайском округах – у восьми, в Верещагинском – у семи, в Юрлинском – у пяти.

По четыре человека заразились в Ординском, Очерском, Горнозаводском округах, по три – в Большесосновском и Пермском районах, Кизеле, Лысьвенском и Осинском округах.

По два инфицированных выявлено в 10 территориях края: это Кунгурский район, Бардымский, Куединский, Частинский, Чусовской, Сивинский, Добрянский, Октябрьский, Чердынский и Гайнский округа.

По одному заболевшему обнаружено в Оханском, Александровском и Еловском округах.

Всего с начала пандемии в Пермском крае было выявлено 102567 жителей с коронавирусной инфекцией.

Напомним, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, с 4 октября в Прикамье было решено ввести QR-коды для посещения спортивных и культурных мероприятий. О том, как они будут действовать, подробно можно прочитать здесь.